Calciomercato Milan Goretzka lancia segnali | grande doppietta con il Bayern Monaco

Durante una recente partita, il centrocampista del Bayern Monaco ha segnato una doppietta, attirando l'attenzione sui possibili interessi di mercato del Milan. La prestazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con alcuni che ipotizzano un possibile trasferimento. Il giocatore ha mostrato una buona forma, rafforzando le speculazioni sulle future mosse della società rossonera.

Leon Goretzka lancia segnali al Milan: l'obiettivo di mercato dei rossoneri segna una bellissima doppietta con il Bayern Monaco. Leon Goretzka lancia segnali al Milan: il centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto, ha segnato una splendida doppietta durante la partita tra Bayern Monaco e Heidenheim terminata 3-3. Guarda le sue reti nel video da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka lancia segnali: grande doppietta con il Bayern Monaco Notizie correlate Sposta gli equilibri: Goretzka lancia segnali al Milan. Doppietta da urlo con il Bayern. Ecco i datiContinua la stagione del Milan con un occhio già proiettato verso il futuro del club: Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si sono parlati... Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l’esempio massimoSi continua a parlare del 'problema' modulo nel calcio italiano: molte squadre in Italia giocano con la difesa a 3 e in particolare con il 3-5-2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, assalto a Goretzka: Allegri vuole qualità e esperienza per la sua squadra; Pellegatti lancia Jashari: Credo in lui e non deve nemmeno sentire la pressione; Crisi in Medio Oriente: rischio sistemico per costi e supply chain italiane; Auto si ribalta e prende fuoco: soccorsi mamma e figlio di due anni e mezzo. Milan, frenata per Goretzka: Vuole cifre importanti, sale un altro centrocampistaIl punto della situazione in casa rossonera. Il mercato prende forma, ma non arrivano notizie confortanti sul primo obiettivo in mediana ... milanlive.it Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonusÈ la seconda settimana consecutiva che succede. Allegri concede ai suoi una giornata libera dagli allenamenti, ma lui non si riposa; anzi: si presenta a Casa Milan per discutere, attorno ad un tavolo, ... corrieredellosport.it Sposta gli equilibri: #Goretzka lancia segnali al #Milan. Doppietta da urlo con il Bayern. Ecco i dati #SempreMilan #Calciomercato #BayernMonaco x.com #Mateta e il #Milan, non è ancora finita Ecco l'indizio che può riaprire tutto #SempreMilan #Calciomercato. Leggi tutto nei commenti. - facebook.com facebook