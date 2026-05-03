Calciomercato Inter Romano fa il punto su tre obettivi dei nerazzurri | ecco chi è il più vicino!

Il mercato estivo dell’Inter si concentra su tre possibili acquisti. Romano ha aggiornato sulla situazione di Paz, il cui trasferimento dipende dal Real Madrid. Sono in corsa anche Muharemovic, di cui si discute con il suo club, e Alajbegovic, nel mirino della società nerazzurra. La trattativa per i tre giocatori prosegue, con particolare attenzione alle condizioni di Paz e alle rispettive disponibilità dei club coinvolti.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Romano fa il punto su tre obettivi dei nerazzurri: Paz dipende dal Real, si tratta Muharemovic e interessi per Alajbegovic. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle principali piste dell’ Inter in vista della prossima sessione estiva, soffermandosi su tre profili seguiti con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra: Nico Paz, trequartista argentino del Como e di proprietà del Real Madrid, Tarik Muharemovic, difensore bosniaco del Sassuolo, e Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Calciomercato Inter, il nodo Nico Paz. Per quanto riguarda Nico Paz, Romano ha spiegato che la situazione resta completamente nelle mani del Real Madrid.🔗 Leggi su Internews24.com

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