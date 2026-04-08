Calciomercato Inter LIVE | Romano fa il punto su Bastoni-Barcellona Chivu pronto a rinnovo e rivoluzione

Sul fronte del calciomercato, si sono susseguite diverse trattative dell'Inter, con aggiornamenti su alcune operazioni in corso e incontri tra le parti coinvolte. In particolare, si parla di una possibile cessione di un difensore chiave al Barcellona e di un rinnovo contrattuale imminente per un ex calciatore. La società sta valutando anche alcune strategie di rafforzamento e rivoluzione nel roster.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 08 APRILE Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook

Bastoni riconferma che vuole solo l’Inter e stare all’Inter. Questo è il suo desiderio. #fontidellefonti #calciomercato #inter x.com