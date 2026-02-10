Il Gambassi pareggia ancora e perde l’occasione di vincere. In trasferta contro l’Albacarraia, i termali vanno sotto a fine primo tempo, ma si riportano avanti con due gol a metà ripresa. Tuttavia, nel recupero, arriva il pareggio che ferma la squadra di Gambassi. È il loro undicesimo pareggio stagionale, e questa volta la vittoria sfuma all’ultimo secondo.

Undicesimo pareggio stagionale per il Gambassi, che vede sfumare la vittoria in pieno recupero. A Casenuove nello scontro diretto contro l’ Albacarraia, dopo essere andati sotto a fine primo tempo, i termali avevano infatti ribaltano il risultato nel giro di quattro minuti a metà ripresa con la rete di Paoletti e il rigore di Fontanelli. Un punto che lascia la squadra di Falco al quarto posto del girone C di Prima Categoria. Scendendo nel girone F di Seconda Categoria, invece, si sono registrati ben quattro pareggi sulle cinque partite che hanno visto protagonisti i team del circondario. Il più significativo è quello a reti bianche del Santa Maria, in lotta per non retrocedere, sul campo della seconda forza del girone Rinascita Doccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima e Seconda categoria. Tanti pareggi nelle due divisioni. Gambassi vede sfumare la vittoria

Approfondimenti su Gambassi Calcio

Nel weekend di Prima Categoria, il girone C regala emozioni con una spettacolare rimonta del Capraia e la vittoria del Gambassi contro lo Sporting Arno, che permette ai biancorossi di avvicinarsi ai play-off.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gambassi Calcio

Argomenti discussi: Scheda squadra Cucciago Calcio; Ventesima giornata in Prima e Seconda categoria; Calcio, Prima Categoria: domenica no per Castelnovetto e Cassolese, bene Pro Mortara; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Calcio Prima e Seconda categoriaCambio della guardia alla guida del Riccò Le Rondini (Prima categoria), affidato alla guida del nuovo tecnico Pier Giorgio Bonati che prende il posto di Massimo Baudone. Sono molto contento di essere ... lanazione.it

Calcio Prima e Seconda categoria. Scontro diretto per il Gambassi. Big-match per il Capraia in trasfertaQuinta giornata di ritorno domani in Prima Categoria (fischio d’inizio alle 15), dove nel girone B il Gambassi torna ... msn.com

CALCIO, PRIMA CAT. Finale da brividi al “Ciccio Ozenda”, Oneglia punita Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/02/09/leggi-notizia/argomenti/calcio-6/articolo/calcio-prima-cat-finale-da-brividi-al-ciccio-ozenda-oneglia-punita.html facebook