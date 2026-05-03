Il calcio italiano perde una figura storica che ha segnato oltre 300 reti durante la sua carriera. La notizia ha suscitato grande commozione tra tifosi, ex calciatori e appassionati, tutti uniti nel ricordare un protagonista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo locale e nazionale. La comunità reggiana, in particolare, si è stretta intorno alla memoria di questa leggenda, ormai scomparsa.

Il mondo del calcio locale e l’intera comunità reggiana si stringono oggi in un profondo abbraccio collettivo per salutare una figura che ha segnato un’epoca sui campi da gioco. La notizia della scomparsa di un uomo capace di trasformare ogni pallone toccato in un’occasione da rete ha colpito duramente il cuore di chi lo ha conosciuto, sia come sportivo che come cittadino esemplare. Un addio che scuote la città. La cittadinanza di Correggio piange oggi la perdita di Alberto Sassi, l’indimenticato attaccante che si è spento il primo maggio. Conosciuto da tutti per la sua straordinaria potenza fisica e per un tiro che non lasciava scampo ai portieri avversari, Sassi ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma in tutto il panorama sportivo regionale.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, se ne va una leggenda: “Più di 300 gol in carriera”

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