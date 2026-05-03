Calcio italiano in lutto se ne va un grande | Più di 300 gol in carriera

Il calcio italiano piange la perdita di un grande campione, autore di oltre 300 reti in carriera. La notizia arriva in modo silenzioso, ma il peso si percepisce subito: non si tratta solo di un atleta, ma di un simbolo di una generazione, di ricordi di partite e di emozioni condivise. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi ha vissuto le domeniche di passione e di sogni.

Ci sono notizie che arrivano piano, ma quando le leggi ti tolgono il fiato. Perché non parlano solo di sport: parlano di una città, di un campo polveroso, di domeniche passate a urlare per un gol che sembrava impossibile. E parlano di un nome che, da queste parti, era diventato una certezza. Nelle ultime ore a Correggio si respira un silenzio diverso. Quello che nasce quando una comunità si stringe, quasi senza bisogno di parole, per salutare qualcuno che ha lasciato un segno vero. Un segno fatto di memoria, di passione, di quell’energia che resta addosso anche quando la partita è finita. Correggio piange Alberto Sassi, scomparso il primo maggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, luc x.com