Calcio il cartelllone del weekend Dilettanti regionali ultimo atto Volata da brividi in Eccellenza
Nel weekend di calcio si sono disputate diverse partite in Serie B, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. La giornata si è conclusa con il successo del Bari sulla Entella per 2-0, mentre il Carrarese e il Cesena hanno terminato in parità a reti bianche. L’Empoli ha superato l’Avellino per 1-0, e la Juve Stabia ha perso in casa contro il Frosinone per 0-1. In Eccellenza si sono disputate le ultime gare del campionato regionale dilettanti, con una volata finale che tiene alta la tensione.
Serie B (37ª giornata): Bari-Entella 2-0, Carrarese-Cesena 0-0, Empoli-Avellino 1-0, Juve Stabia-Frosinone 0-1, Mantova-Monza 3-2, Modena-Reggiana 2-1, Padova-Pescara 1-0, Palermo-Catanzaro 3-2, Samp-Sudtirol 1-0, Spezia-Venezia 2-2. Classifica: Venezia 79; Frosinone 78; Monza 75; Palermo 72; Catanzaro 59; Modena 55; Juve Stabia 50; Avellino, Cesena, Mantova 46; Carrarese, Sampdoria 44; Padova 43; Empoli, Sudtirol 40; Entella 39; Bari 37; Reggiana, Pescara, Spezia 34. Serie C. Playoff girone B: Pianese-Ternana, Pineto-Gubbio (ore 20), Juventus Under 23-Vis Pesaro (20.45). Serie D (34ª g. ore 15). Girone D: Correggese-Pro Sesto, Imolese-Rovato Lentigione-S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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