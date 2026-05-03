Calcio il cartelllone del weekend Dilettanti regionali ultimo atto Volata da brividi in Eccellenza

Nel weekend di calcio si sono disputate diverse partite in Serie B, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. La giornata si è conclusa con il successo del Bari sulla Entella per 2-0, mentre il Carrarese e il Cesena hanno terminato in parità a reti bianche. L’Empoli ha superato l’Avellino per 1-0, e la Juve Stabia ha perso in casa contro il Frosinone per 0-1. In Eccellenza si sono disputate le ultime gare del campionato regionale dilettanti, con una volata finale che tiene alta la tensione.