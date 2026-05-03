Calcio il cartelllone del weekend Dilettanti regionali ultimo atto Volata da brividi in Eccellenza

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend di calcio si sono disputate diverse partite in Serie B, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. La giornata si è conclusa con il successo del Bari sulla Entella per 2-0, mentre il Carrarese e il Cesena hanno terminato in parità a reti bianche. L’Empoli ha superato l’Avellino per 1-0, e la Juve Stabia ha perso in casa contro il Frosinone per 0-1. In Eccellenza si sono disputate le ultime gare del campionato regionale dilettanti, con una volata finale che tiene alta la tensione.

Serie B (37ª giornata): Bari-Entella 2-0, Carrarese-Cesena 0-0, Empoli-Avellino 1-0, Juve Stabia-Frosinone 0-1, Mantova-Monza 3-2, Modena-Reggiana 2-1, Padova-Pescara 1-0, Palermo-Catanzaro 3-2, Samp-Sudtirol 1-0, Spezia-Venezia 2-2. Classifica: Venezia 79; Frosinone 78; Monza 75; Palermo 72; Catanzaro 59; Modena 55; Juve Stabia 50; Avellino, Cesena, Mantova 46; Carrarese, Sampdoria 44; Padova 43; Empoli, Sudtirol 40; Entella 39; Bari 37; Reggiana, Pescara, Spezia 34. Serie C. Playoff girone B: Pianese-Ternana, Pineto-Gubbio (ore 20), Juventus Under 23-Vis Pesaro (20.45). Serie D (34ª g. ore 15). Girone D: Correggese-Pro Sesto, Imolese-Rovato Lentigione-S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

calcio il cartelllone del weekend dilettanti regionali ultimo atto volata da brividi in eccellenza
© Ilrestodelcarlino.it - Calcio, il cartelllone del weekend. Dilettanti regionali, ultimo atto. Volata da brividi in Eccellenza

Notizie correlate

Leggi anche: Calcio dilettanti: in programma altri sette anticipi. Vezzano-Bibbiano da brividi. Il Celtic vuole la terza vittoria

Sei Nazioni, sabato ultimo atto da brividi: tre squadre in corsa per il titolo. E l'Italia…A una giornata dalla fine è ancora tutto in gioco, e tre squadre possono vincere il Sei Nazioni.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.