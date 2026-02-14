Calcio dilettanti | in programma altri sette anticipi Vezzano-Bibbiano da brividi Il Celtic vuole la terza vittoria

Il calcio dilettanti domenica propone sette partite in anticipo, tra cui il confronto tra Vezzano e Bibbiano che promette grandi emozioni. A Reggio Emilia, alle 15, nel girone A di Promozione, si sfidano due squadre che si contendono punti importanti: il Vezzano è a quota 23, il BibbianoSan Polo a 22. Nel frattempo, il Celtic mira a conquistare la terza vittoria consecutiva nel campionato.

Oltre al big match d’Eccellenza, altri 7 anticipi di reggiane. In Promozione, alle 15, nel girone A ecco Vezzano (23 punti)- BibbianoSan Polo (22). Si giocherà sul sintetico di Viano. Sfida delicata, con le due in piena zona playout. Gialloblù in ripresa: non perdono da 7 partite (era il 30 novembre). Il Bibbiano non vince dalla stessa data, poi 8 gare senza esultare. Arbitro: Antonio Renzi di Imola. Una gara in Prima: nel girone C il Celtic Cavriago (22) riceverà il San Damaso (32). Reduce da due hurrà, il Celtic vuole restare staccato dai playout, che sono 2 punti dietro. Alle 15 fischierà Terence Pivetti di Finale Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

