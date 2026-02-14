addio a orazio russo storico responsabile del settore giovanile del catania

Orazio Russo, figura centrale nel settore giovanile del Catania, è morto a 52 anni a causa di una grave malattia. Russo, noto per aver dedicato oltre vent’anni alla formazione dei giovani calciatori, si è spento ieri sera nella sua casa di Catania. La notizia ha sconvolto la comunità sportiva, che ricorda con affetto il suo impegno e la passione che metteva nel lavoro quotidiano.

Un grave lutto ha investito il calcio siciliano e nazionale: se n'è andato all'età di 52 anni Orazio Russo, storico responsabile del settore giovanile del Catania. Amato per la dedizione totale alla maglia e noto per la sua tenacia nell’affrontare la leucemia, Russo lascia un vuoto profondo tra i tifosi, i giovani atleti e l'intero ambiente etneo. Nato come esterno destro d’attacco, Russo si è distinto per la generosità tattica e ha legato per lungo tempo la propria storia ai colori rossazzurri fin dal 1991. Tra i traguardi più significativi figura la promozione in Serie A conquistata nel 2006 sotto la guida di Pasquale Marino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

