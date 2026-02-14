Morto Orazio Russo addio allo storico responsabile del settore giovanile del Catania | il cordoglio del club siciliano

Orazio Russo è morto a causa di una grave malattia, lasciando un vuoto nel settore giovanile del Catania. Russo aveva dedicato anni allo sviluppo dei giovani talenti, lavorando con passione nel club siciliano. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i collaboratori e i tifosi, che ricordano il suo impegno quotidiano. Russo aveva 65 anni e per lungo tempo aveva guidato le squadre giovanili del Catania, diventando una figura simbolo per molti.

Orazio Russo morto a 52 anni, fu calciatore storico del Catania: quel gol allo scadere sotto la pioggia Orazio Russo, ex calciatore e dirigente del Catania, è morto all'età di 52 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Addio a Orazio Russo, simbolo del Catania: aveva 52 anni Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia. Muore Orazio Russo, il calcio siciliano piange un simbolo del Catania; Orazio Russo, l'anima eterna del Catania, ci ha lasciato: un addio che lacera il cuore rossazzurro; Catania in lutto: addio a Orazio Russo, storico protagonista rossazzurro; Addio alla leggenda del calcio italiano. Addio a Orazio Russo: il Simbolo di Catania si spegne a 52 anniIl calcio siciliano è in lutto. Orazio Russo, figura iconica e cuore pulsante del Calcio Catania, è venuto a mancare all'età di 52 anni. Morto a 53 anni Orazio Russo, calciatore nel Catania e nel LecceUna carriera con le maglie di Lecce, Spal, Savoia, Acireale,Padova, Perugia, Gela e Catania proprio negli anni del ritorno della squadra in Serie A. L'ex calciatore si è spento a 53 anni a causa di ... È morto Orazio Russo, gentiluomo del calcio Simbolo di appartenenza in numerosi club siciliani. Fu promosso in C1 con l'Acireale e in Serie A col Catania Morto a 52 anni l'ex calciatore Orazio Russo, bandiera del Catania