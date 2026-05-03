Nella giornata di oggi si sono disputate le partite della 20ª giornata del campionato di Serie A femminile, con vittorie importanti per le squadre di Fiorentina e Lazio. Le gare hanno concluso il programma di domenica, dopo che nelle ore precedenti erano stati definiti alcuni risultati. Le sfide sono state seguite da una buona affluenza di pubblico e hanno portato a nuovi aggiornamenti in classifica.

Si chiude il programma odierno della 20ª giornata della Serie A di calcio femminile, dopo i primi verdetti emersi nelle scorse ore. Il riferimento è alla Roma che ha festeggiato, grazie al successo contro la Ternana, lo Scudetto. Due le partite disputate quest’oggi, con punti pesanti sia in ottica alta classifica sia nella zona calda. A Noceto, presso il Centro Sportivo “Il Noce”, successo in rimonta per la Lazio, che supera 3-1 il Parma. Le ducali erano partite forte, trovando il vantaggio dopo appena undici minuti con Prugna, ma la reazione biancoceleste non si è fatta attendere: Monnecchi ha ristabilito l’equilibrio già al 21’, prima del sorpasso firmato da Visentin nella ripresa e del definitivo sigillo di Oliviero nel finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, vittorie di Fiorentina e Lazio nella domenica del 20° turno di Serie A

Lazio-Fiorentina 3-0 | Goldoni e Piemonte trascinano le biancocelesti | #SerieAWomenAthora

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