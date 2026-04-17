Nel venerdì del 26° turno della Serie A di calcio a 5, sono state registrate le vittorie di Treviso, Roma e L84, mentre la squadra Sandro Abate ha subito una sconfitta. Gli incontri si sono svolti nel corso della giornata, portando a risultati che modificano la classifica della stagione. La giornata ha visto diverse squadre confrontarsi sui campi, con esiti differenti rispetto alle aspettative.

Calato il sipario sugli incontri del venerdì del 26° turno della Regular Season di Serie A 2026 di calcio a 5. Tanti gli spunti in questi match andati in scena in serata. Si parte dalla sfida tra Came Treviso e Mantova, conclusa 4-3 in favore dei padroni di casa. Le marcature di Donin (doppietta), Arlan e Azzoni hanno deciso il confronto, rendendo vane le realizzazioni di Donadoni, Misael e di Mascherona tra le fila ospiti. Unico successo esterno di questa serata è stato quello dell’AS Roma contro Capurso: 2-1 in favore dei capitolini. Le reti hanno portato la firma di Ricardinho e di Avellino. A nulla è servito il gol di Pires. Un successo significativo per la compagine giallorossa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, vittorie di Treviso, Roma e L84 nel 26° turno di Serie A. Cade Sandro Abate

Notizie correlate

Calcio a 5, L84 piega Sandro Abate nell’anticipo del 24° turno di Serie ALa L84 ritrova subito il sorriso e lo fa con una prestazione autoritaria davanti al proprio pubblico.

Cosenza vince ad Avellino: 2-4, rimonta sfumata per la Sandro Abate nel finale di Serie A Calcio a 5.La Sandro Abate incassa una sconfitta casalinga per 2-4 contro il Cosenza, nella 17ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Contenuti utili per approfondire

Calcio a 5, vittorie di Treviso, Roma e L84 nel 26° turno di Serie A. Cade Sandro AbateCalato il sipario sugli incontri del venerdì del 26° turno della Regular Season di Serie A 2026 di calcio a 5. Tanti gli spunti in questi match andati in ... oasport.it

Calcio a 5, L84, Napoli, Capurso e Sala Consilina: poker di vittorie casalingheLa ventiquattresima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha registrato importanti successi casalinghi per L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina. La tornata è stata caratterizzata ... it.blastingnews.com