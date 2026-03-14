Calcio femminile ko casalingo del Napoli contro la Lazio nel 16° turno di Serie A Pari tra Parma e Genoa

Nel 16° turno di Serie A femminile, il Napoli ha perso in casa contro la Lazio, mentre Parma e Genoa hanno pareggiato. La giornata segue la pausa per le Nazionali e le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il campionato riprende con queste partite, che vedono confrontarsi diverse squadre in questa fase della stagione.

Archiviata la sosta per le Nazionali e messe alle spalle anche le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia, torna in scena la Serie A di calcio femminile. A sette giornate dalla fine può accadere ancora di tutto, in testa e in coda alla classifica. Alta tensione già nei match di quest’oggi. Due le sfide che si sono tenute. Alle 12.30, a Noceto, si sono confrontate Parma e Genoa, penultima e ultima della classe, divise da tre punti. Gialloblu che andavano a caccia dei tre punti per porre un un mattoncino fondamentale sulla salvezza; dall’altra parte c’era un Genoa che invece, dopo cinque sconfitte consecutive, puntava a rilanciarsi e a risucchiare anche Ternana Women e Sassuolo nelle sabbie mobili della zona retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, ko casalingo del Napoli contro la Lazio nel 16° turno di Serie A. Pari tra Parma e Genoa Articoli correlati Calcio femminile, Fiorentina fermata dal Genoa nel 10° turno di Serie A. Pari di Milan e NapoliMinuto di raccoglimento quest’oggi in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte all’età di 76 anni dopo una lunga... Calcio femminile: pari per Lazio e Napoli nel sabato di Serie A?Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato italiano arrivato al suo quindicesimo turno. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio femminile Temi più discussi: Promozione C. Cavarzere, così non va! Altro ko casalingo; Eccellenza, Larcianese KO di misura con la capolista: decide Riad; News: Basket, una vittoria a Campobasso e un ko nel derby con il Napoli per l'Angri femminile; Serie B. Sudtirol, primo ko casalingo del ritorno. Qualificazioni Mondiali Femminili, l'Italia va ko in casa: la Svezia si impone 1-0Inizia con una battuta d'arresto l'avventura dell'Italia femminile nelle gare di qualificazioni ai Mondiali. Al Granillo di Reggio Calabria, la Nazionale di Soncin è stata sconfitta per 1-0, nella gar ... msn.com Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Il Secolo XIX. . La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di prodotti e macchinari in due attività di Struppa nell’ambito di un’indagine legata all’utilizzo del simbolo del Genoa Calcio Femminile 1999. Secondo le ricostruzioni, il marchio era stato registrato n - facebook.com facebook Martina Piemonte è il personaggio del momento in Serie A Women, nonché uno dei volti più carismatici e riconoscibili del calcio femminile italiano. Ha debuttato nel campionato italiano a 14 anni e 10 mesi, quando il professionismo era ancora una speranza l x.com