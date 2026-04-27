Eccellenza Toscana L’Asta chiude con un pareggio contro il Grassina

L'incontro tra le squadre toscane si è concluso con un pareggio, risultato che non ha modificato la classifica finale. La partita è stata combattuta e si è sbloccata nel secondo tempo con un gol di Mussio, mentre l'Asta ha pareggiato poco prima della fine grazie a una rete di Neri. Le formazioni sono scese in campo con alcune sostituzioni, che hanno influenzato l’andamento del match.