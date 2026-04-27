Eccellenza Toscana L’Asta chiude con un pareggio contro il Grassina
L'incontro tra le squadre toscane si è concluso con un pareggio, risultato che non ha modificato la classifica finale. La partita è stata combattuta e si è sbloccata nel secondo tempo con un gol di Mussio, mentre l'Asta ha pareggiato poco prima della fine grazie a una rete di Neri. Le formazioni sono scese in campo con alcune sostituzioni, che hanno influenzato l’andamento del match.
ASTA 1 GRASSINA 1 ASTA TAVERNE: Lombardini, Mussio (7’ st Boduri), Cavallini, Curcio (29’ st Galardi), Mussi, Hoxhaj (1’ st Cappelli), Violante (20’ st Jrad), Biagi, Bandini, Taflaj, Neri (11’ st Amadori). Panchina: Cefariello, Dragoni, Coli, Poienari. Allenatore: Argilli. GRASSINA: Di Cicco, Maloku, Arcadipane, Castaldo, Meazzini, Fabiani, Menga, Corsi (26’ st Dini), Frezza, Parrini, Borghesi (33’ st Croci). Panchina: Bartoli, Meini, Silli, Alfarano, D’Alessandro, Bartoletti, Calzolai. Allenatore: Cellini. Arbitro: Manduzui di Livorno (Cerofolini e Storri). Reti: 29’ pt Cavallini (A); 43’ st Meazzini (G). TAVERNE D’ARBIA – Finisce 1-1, al Satini: l’Asta, già con la salvezza in tasca, chiude la stagione pareggiando in casa con il Grassina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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