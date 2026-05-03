Calcio caso arbitri | l’intercettazione Rocchi-Gervasoni e il giallo del direttore di gara non gradito

Un nuovo scandalo nel calcio coinvolge il designatore degli arbitri di Serie A e B, ora sotto indagine per presunto concorso in frode sportiva. L’inchiesta, condotta dal pubblico ministero Ascione, si concentra su cinque persone e si estende anche al settore degli arbitri. Nelle intercettazioni pubblicate emergono conversazioni tra un dirigente e un ex arbitro, mentre il direttore di gara coinvolto ha manifestato disappunto per alcune decisioni.

Il designatore di Serie A e B indagato per concorso in frode sportiva: cinque gli indagati certi, con l’inchiesta del pm Ascione che si allarga al mondo arbitrale. La frase chiave: «Loro non lo vogliono più vedere». Una frase captata dalle intercettazioni, pochi secondi di conversazione telefonica, che rischiano di diventare il cuore di uno scandalo destinato a scuotere il calcio italiano. «Loro non lo vogliono più vedere»: sette parole attribuite al designatore arbitrale Gianluca Rocchi che alimentano l’inchiesta condotta dal pm MaurizioAscione della Procura di Milano e che puntano i riflettori su un sistema di designazioni che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato condizionato da pressioni esterne.🔗 Leggi su Sportface.it

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