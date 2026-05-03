Calcio Alessandria | Derthona e Ovadese ai playout dopo l’ultimo turno

Nell'ultimo turno di campionato, il Derthona ha pareggiato contro il Saluzzo, confermando la propria posizione in zona playout. L'Ovadese, invece, ha concluso la partita con il Cuneo in parità, ma ancora si trova a rischio retrocessione e dovrà affrontare gli spareggi. Questi risultati hanno determinato il passaggio ai playout per entrambe le squadre, che si preparano ora alle prossime sfide decisive.

? Cosa scoprirai Come farà il Derthona a salvarsi dopo il pareggio con Saluzzo?. Perché l'Ovadese deve affrontare i playout nonostante il pareggio col Cuneo?. Chi sono le quattro squadre che disputeranno i playoff in Promozione?. Quali sono gli accoppiamenti decisivi per la Prima Categoria il 10 maggio?.? In Breve Derthona e Ovadese ai playout dopo pareggi per 1-1 contro Saluzzo e Cuneo.. Acqui chiude la stagione in Eccellenza con salvezza matematica già consolidata.. Spartak San Damiano sorpassa la Frugarolese nel Girone D della Promozione.. Playoff e playout in Prima Categoria fissati per domenica 10 maggio.. Il verdetto del calcio dilettantistico nella provincia di Alessandria si è compiuto questa domenica 3 maggio 2026, chiudendo le stagioni che spaziano dalla Serie D fino alla Terza Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio Alessandria: Derthona e Ovadese ai playout dopo l’ultimo turno Notizie correlate Serie D. Atletico, ultimo turno e testa ai playoffIn attesa di disputare l’ultimo turno di campionato domenica alle ore 15 allo stadio Del Duca contro il Teramo, in casa Atletico Ascoli si inizia già... Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calcio Serie D -Solo un pari per il Derthona contro l’Imperia: playout sempre più vicini; Alessandria, tutto il calcio della provincia in tempo reale; Tabellino partita FC Alessandria vs CBS Scuola Calcio; Ultimato l’edificio al Cosola: Servizi migliori alle famiglie e alle società sportive. KickUp riempie di sport e festa AlessandriaALESSANDRIA – Ancora una volta KickUp Event regala una manifestazione capace di andare ben oltre la semplice competizione sportiva. Il torneo che si è ... radiogold.it Alessandria, tutto il calcio della provincia in tempo realeCalcio, Alessandria, Dilettanti: la diretta sport con risultati marcatori e classifiche dalla serie D alla Terza Categoria ... ilpiccolo.net ESONERATO L'UOMO DEI RECORD Le strade tra l'Alessandria Calcio e Alberto Merlo si separeranno ufficialmente: la gara vinta con la Cheraschese è stata l'ultima in grigio del tecnico, che con questa maglia ha vinto sia il campionato di Promozione (sotto F - facebook.com facebook