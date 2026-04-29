La Serie D si avvia alla conclusione del campionato, con l’ultimo turno in programma domenica alle ore 15 allo stadio Del Duca. La squadra dell’Atletico si prepara a giocare l’ultima partita della stagione prima di concentrarsi sui playoff. La sfida di domenica rappresenta l’ultimo impegno prima di determinare le posizioni finali in classifica. I tifosi attendono con interesse questa partita decisiva.

In attesa di disputare l’ultimo turno di campionato domenica alle ore 15 allo stadio Del Duca contro il Teramo, in casa Atletico Ascoli si inizia già a pensare alla sfida playoff che vedrà i bianconeri molto probabilmente opposti agli stessi abruzzesi in gara unica da disputare allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo. L’ultima giornata infatti servirà solo ai biancorossi per provare a superare l’Ancona i graduatoria e piazzarsi al secondo posto. L’Atletico invece è già matematicamente quarto. La classifica vede infatti l’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi in vetta con 79 punti e già aritmeticamente promosso in Serie C. Dietro c’è l’Ancona a quota 75 che domenica affronterà il Notaresco attualmente quinto con 50 punti assieme a L’Aquila che affronterà in trasferta il Termoli già salvo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D. Atletico, ultimo turno e testa ai playoff

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