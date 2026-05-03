Un investimento di 200mila euro è stato destinato alla ristrutturazione del campo da calcio di San Costanzo, dove si allenano e giocano le squadre dell’Us San Costanzo Marottese, che compete nel campionato di Promozione. Nonostante i lavori siano stati avviati, la squadra si trova a disputare le partite in un’altra località a causa di problemi legati all’impianto.

Un investimento di 200mila euro per rifare il look al campo da calcio di San Costanzo, dove disputano i loro incontri le formazioni dell’Us San Costanzo Marottese, la cui rappresentativa maggiore milita nel campionato di Promozione. Il via libera è arrivato nell’ultimo consiglio comunale e a spiegare l’operazione è il sindaco Domenico Carbone: "E emerso che il terreno di gioco è al limite per quanto riguarda le dimensioni minime stabile dalla Federazione e che su un lato la linea dell’out è troppo vicina alla tribuna. Pertanto, abbiamo deciso il rifacimento completo del campo, sempre in erba naturale, il suo adeguamento per quanto concerne le misure e una parziale modifica del posizionamento all’interno dell’area di competenza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio, 200mila euro per l’impianto. Ma la squadra è costretta all’esilio

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