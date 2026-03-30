Vince la causa di lavoro ma il supermercato è del clan | costretta a rinunciare a 80mila euro

Una dipendente di un supermercato, coinvolta in una causa di lavoro, ha perso la possibilità di riscuotere circa 80mila euro di risarcimento. La vicenda si è conclusa con un'ordinanza che ha accertato come il supermercato sia riconducibile a un gruppo legato al boss dei Casalesi. La donna aveva subito anni di sfruttamento prima di intentare la causa.

Dall'ordinanza contro il gruppo riconducibile al superboss dei Casalesi Michele Zagaria emerge la vicenda della dipendente di un supermercato, che aveva dovuto rinunciare a un risarcimento dopo anni di sfruttamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Prende 1,60 euro di resto dalla macchinetta del caffè: perde il lavoro ma vince in tribunalePuò un piccolo pugno di monete costare quattordici anni di carriera? Per un’azienda bresciana la risposta è stata sì, ma i giudici non sono stati... Leggi anche: Supermercato carissimo? Ecco come mangiare sano con 50 euro a settimana (e non rinunciare a nulla) Contenuti e approfondimenti su Vince la causa di lavoro ma il... Temi più discussi: Dipendenza da social, chi è la ragazza che ha inchiodato Meta e Google; Meta e YouTube perdono una storica causa sulla dipendenza dei minori dai social media; Bad Bunny vince la causa per la violazione del copyright di Enséñame a Bailar e chiede 465.000 di rimborso per le spese legali; Poste, vince la causa e gli pagano 24.000 euro di straordinari: lavorava tanto per mandare avanti l'ufficio. Bad Bunny vince la causa per la violazione del copyright di Enséñame a Bailar e chiede 465.000 di rimborso per le spese legaliIl cantante portoricano trionfa nella controversia sul copyright di Enséñame a Bailar contro il produttore nigeriano Dera ... ilfattoquotidiano.it Vince dopo 27 anni la causa al fornitore ma ormai è pensionatoAveva commissionato una macchina per produrre palloncini costata 95 milioni di lire ma difettosa: processi civili lenti e ingolfati ... torino.repubblica.it Telesveva. . In archivio la 3^ edizione di “Architetto Chef” nella BAT: vince il piatto “al centimetro quadrato”, vincono solidarietà e formazione #bat #attualità #architettochef - facebook.com facebook Provincia di Biella, vince il centrosinistra: fallisce operazione di Delmastro (qualcuno del centrodestra ha votato per Ramella) x.com