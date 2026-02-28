Calcio serie C è crisi Grifo ma Tedesco assicura | La squadra è con me
Il Perugia di calcio in Serie C ha subito una sconfitta contro il Pineto, aggravando una situazione già difficile. Al termine della partita, l’allenatore Giovanni Tedesco ha avuto un confronto con la dirigenza, durante il quale è stato deciso di proseguire insieme almeno fino alla prossima trasferta di Livorno. La squadra si è schierata con l’allenatore, che ha confermato la sua fiducia.
Il Perugia cade anche con il Pineto e la situazione si fa bollente. A fine partita è andato in scena un lungo confronto tra Giovanni Tedesco ed il club, al termine del quale si è scelto di andare avanti insieme almeno fino alla trasferta di Livorno di mercoledì prossimo.Borras si è affrettato a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Calcio serie C, il Grifo chiamato a chiudere bene un anno durissimo. Tedesco assicura: "Ho rivisto lo spirito giusto"
Calcio serie C, il Grifo ripiomba in crisi ma non ci sarà un nuovo cambio di allenatore. Borras: "Impossibile che la squadra non sia con lui"La sconfitta, ma soprattutto la prestazione nella prima mezzora, che onestamente avrebbe dovuto far riflettere, aveva fatto pensare all'ennesimo...
