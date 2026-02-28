Calcio serie C è crisi Grifo ma Tedesco assicura | La squadra è con me

Il Perugia di calcio in Serie C ha subito una sconfitta contro il Pineto, aggravando una situazione già difficile. Al termine della partita, l’allenatore Giovanni Tedesco ha avuto un confronto con la dirigenza, durante il quale è stato deciso di proseguire insieme almeno fino alla prossima trasferta di Livorno. La squadra si è schierata con l’allenatore, che ha confermato la sua fiducia.