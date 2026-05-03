Calanna | sconti e rate per sanare i debiti con il Comune

Il Comune ha annunciato un piano che permette ai cittadini di rateizzare i debiti pendenti, offrendo sconti e la possibilità di pagare a rate. Grazie a un nuovo regolamento, saranno cancellate alcune sanzioni e interessi sui debiti già maturati. Per accedere alla rateizzazione, bisogna presentare una richiesta formale presso gli uffici comunali e rispettare le condizioni stabilite dal regolamento.

? Cosa scoprirai Come si accede alla rateizzazione dei debiti comunali?. Quali sanzioni e interessi vengono eliminati con il nuovo regolamento?. Chi può beneficiare degli sconti sui tributi patrimoniali?. Entro quale data bisogna presentare la domanda sul sito?.? In Breve Scadenza tassativa per la presentazione delle domande fissata al 30 giugno 2026.. Morena Sebastiano sottolinea l'equità della misura per il tessuto sociale locale.. La procedura riguarda tributi e entrate patrimoniali inclusi i contenziosi in corso.. Modulistica specifica disponibile per i cittadini sul sito internet del Comune.. Il Sindaco Romeo ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata dei tributi a Calanna, offrendo un’opportunità di risanamento fiscale entro il 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calanna: sconti e rate per sanare i debiti con il Comune Notizie correlate Albenga: sconti e rate per i debiti, via libera al nuovo piano? Cosa sapere Il consiglio comunale di Albenga approva sconti e rateizzazioni per i debiti tributari. Mussomeli: sconti sui debiti fiscali, fino a 72 rate senza sanzioniIl Comune di Mussomeli ha approvato all’unanimità una nuova normativa per permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti verso...