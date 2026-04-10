Mussomeli | sconti sui debiti fiscali fino a 72 rate senza sanzioni

Il Comune di Mussomeli ha approvato all’unanimità una legge che consente ai contribuenti di saldare i debiti fiscali attraverso un piano di pagamento fino a 72 rate, senza incorrere in sanzioni. La misura mira a facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione comunale, offrendo condizioni più favorevoli per chi vuole mettersi in regola. La normativa riguarda coloro che hanno pendenze con il Comune e prevede modalità di definizione agevolata.

Il Comune di Mussomeli ha approvato all’unanimità una nuova normativa per permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti verso l’amministrazione attraverso un meccanismo di definizione agevolata. La decisione, presa durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, attua quanto previsto dalla Legge n. 1992025, offrendo la possibilità di saldare le pendenze fiscali senza dover affrontare il carico di interessi e sanzioni. La misura mira a sanare diverse tipologie di insolvenze maturate entro il termine del 31 dicembre 2025. Nello specifico, il provvedimento permette di intervenire su dichiarazioni errate o mai presentate, su versamenti insufficienti o mancati, sulle rate che non sono state evase nei tempi previsti e persino sugli accertamenti esecutivi che non hanno ancora subito l’iscrizione a ruolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli: sconti sui debiti fiscali, fino a 72 rate senza sanzioni Debiti e sanzioni, Caserta rischia l’isolamento. "Aiutiamo famiglie e imprese, pagamenti in 54 rate"Secondo Napoletano, il silenzio della Commissione Straordinaria – insediata a Palazzo Castropignano – appare sempre più ingiustificato alla luce del... Messina: sblocca la rottamazione, fino a 54 rate per i debitiL'amministrazione di Messina potrà finalmente avviare le procedure per permettere ai cittadini di aderire alla modalità di pagamento della...