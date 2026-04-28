Albenga | sconti e rate per i debiti via libera al nuovo piano

Il consiglio comunale di Albenga ha approvato un nuovo piano che prevede sconti e rateizzazioni per i debiti tributari. La decisione riguarda le modalità di pagamento delle obbligazioni fiscali dei cittadini e delle imprese. La delibera stabilisce le condizioni per accedere alle agevolazioni e le modalità di definizione delle rate. La misura mira a favorire il pagamento e la regolarizzazione delle posizioni debitorie presso il comune.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Albenga approva sconti e rateizzazioni per i debiti tributari.. Nuove norme permettono ai piccoli negozi di occupare il suolo pubblico con tavolini.. Lunedì 27 aprile, il consiglio comunale di Albenga ha approvato misure cruciali per il bilancio e la gestione degli spazi pubblici, offrendo una via d’uscita ai debiti tributari e nuove opportunità alle botteghe del centro. La seduta del parlamentino ingauno ha dato luce a due direttrici fondamentali per la vita della città delle torri. Da un lato, la decisione di aderire alla definizione agevolata dei crediti previsti dalla Legge di Bilancio 2026; dall’altro, l’aggiornamento del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga: sconti e rate per i debiti, via libera al nuovo piano Notizie correlate Mussomeli: sconti sui debiti fiscali, fino a 72 rate senza sanzioniIl Comune di Mussomeli ha approvato all’unanimità una nuova normativa per permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti verso... Leggi anche: Debiti, avvisi, rate e cartelle: l'Agenzia delle Entrate semplifica, come funziona il nuovo servizio "Consulta e paga"