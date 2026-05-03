Calabria | calano le nascite cresce la popolazione straniera

In Calabria, il numero di nascite si riduce mentre aumenta la presenza di cittadini stranieri. Le comunità provenienti da diversi paesi contribuiscono a contrastare il calo demografico nei piccoli centri della regione. Inoltre, si osserva un incremento dell’età media nelle province, in parte legato alla maggiore longevità femminile. Questi cambiamenti demografici si riflettono sui dati più recenti relativi alla popolazione calabrese.

? Cosa scoprirai Quali nazionalità stanno frenando il declino demografico dei borghi calabresi?. Come influisce la longevità femminile sull'età media delle province?. Perché la mortalità è diminuita drasticamente a Reggio Calabria?. Dove si concentrano i comuni con la popolazione più giovane?.? In Breve Popolazione straniera cresciuta del 5,5% con 105.439 residenti provenienti da 153 Paesi.. Comunità rumena, marocchina e ucraina rappresentano rispettivamente il 24,3%, 14,4% e 7,0% degli stranieri.. Età media regionale salita a 46,2 anni con Crotone più giovane a 44,8.. Mortalità scesa all'11,3‰ con cali rilevanti nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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