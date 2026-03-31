Italia 2026 cresce la popolazione straniera soprattutto al Nord e cala la natalità

Al primo gennaio 2026, la popolazione straniera residente nel paese ha raggiunto i 5 milioni e 560mila individui, con un incremento di 188mila unità rispetto all’anno precedente, pari a una crescita del 3,5 per cento. La maggior parte di queste persone si concentra nelle regioni del Nord. Nel frattempo, il tasso di natalità complessivo del paese ha registrato un calo.

(Adnkronos) – Cresce la popolazione residente di cittadinanza straniera: al 1 gennaio 2026 è pari a 5 milioni e 560mila unità, in aumento di 188mila individui (+3,5%) rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sulla popolazione totale del 9,4%. La crescita della popolazione straniera è trainata soprattutto da un forte saldo migratorio con l’estero (+348mila), cui si. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operaiL'indice della produzione dell'industria automotive italiana fa registrare una crescita a dicembre, mentre il 2025 si chiude con una flessione a... Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Prometeia, crescita dimezzata e inflazione in risalita: per Italia 2026 complicato; Dati EY: PIL +0,7% nel 2026 e +0,4% nel 2027, ma un peggioramento del contesto geopolitico può minare la crescita; L'Italia ultima per crescita tra i Paesi del G20: solo +0,4% nel 2026; L’Ocse taglia le stime di crescita, l'Italia va peggio degli altri. Sondaggio SWG per il TGLA7: Fratelli d’Italia stabile al 29,5%, cresce il PDu0007?+???G?N?`IU? (u0010?u0016?T0n?u0002 ?Af ?????6??????zQu0002?l?G¶?????'??5v?u?C??????G?,????dE [ LUK?????w??rn??u001d?????i?????Ya)u001a??;????J'???IOu0007u0019 ??? [Z?.?K?u0001b?:Oe? (?X ????I?u ... la7.it L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di #Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato tenuto finora riservato. È stato il Capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano ad avvertire il ministro della Difesa Guido Crosetto che il pia facebook L’acqua del rubinetto, la più controllata (e meno costosa) d’Italia x.com