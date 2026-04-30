Umbria la popolazione scende | calano le nascite e cresce l’età media
Alla fine del 2024, la regione conta 851.473 abitanti, con una diminuzione di 1.595 persone rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, l’età media si attesta a 48,4 anni, evidenziando un invecchiamento della popolazione. La regione registra anche un calo delle nascite, che contribuisce a questa tendenza demografica. Questi dati riflettono un trend di diminuzione complessiva della popolazione e di aumento dell’età media regionale.
? Cosa sapere L'Umbria chiude il 2024 con 851.473 residenti e un calo di 1.595 persone.. L'età media regionale sale a 48,4 anni con 4.736 nuovi nati registrati.. L’Umbria chiude il 2024 con 851.473 residenti censiti, registrando un calo di 1.595 individui rispetto all’anno precedente, secondo i dati Istat che evidenziano una flessione dello 0,2% della popolazione regionale. Il demografico dell’intera regione mostra segnali di trasformazione profonda. La provincia di Perugia concentra la quasi totalità degli abitanti, rappresentando il 74,7% del totale regionale. Parallelamente, si osserva un nuovo picco negativo per quanto riguarda le nascite: i parti registrati nel corso dell’anno sono stati 4.🔗 Leggi su Ameve.eu
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