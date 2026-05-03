Cagliari Pisacane non ha dubbi | L’obiettivo è quello di salvare la squadra poi se a 4 giornate dalla fine c’è margine non è sicurezza ma responsabilità

Il tecnico del Cagliari ha dichiarato che l’obiettivo principale è evitare la retrocessione, sottolineando che a quattro giornate dalla fine non ci sono certezze ma solo responsabilità. Prima della partita contro il Bologna, ha espresso la volontà di salvare la squadra e ha commentato la situazione attuale del campionato. La sua intervista è stata trasmessa da DAZN, in vista della 35ª giornata di Serie A 202526.

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