Lotta salvezza in Serie A il Cagliari scappa via | calendario e classifica a 4 giornate dalla fine

A quattro turni dalla conclusione del campionato di Serie A, la corsa per evitare la retrocessione si fa più intensa. La classifica attuale mostra alcune squadre in vantaggio mentre altre cercano di recuperare punti preziosi. Il calendario delle ultime partite mette in evidenza gli incontri che potrebbero decidere le sorti di chi lotta per rimanere nella massima divisione. La posizione in classifica e gli scontri in programma sono decisivi in questa fase finale della stagione.

La situazione di classifica, con calendario alla mano, a quattro giornata dalla fine, per la lotta salvezza in Serie A. Pisa e Verona a un passo dalla retrocessione, Cremonese e Lecce restano aggrappate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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