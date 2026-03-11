Perugia è Tedesco la ’cura’ di Montevago | Mi ha dato fiducia persona fantastica

A Perugia, Giovanni Tedesco è stato scelto come nuovo allenatore dopo un avvio di stagione difficile. La squadra ha affrontato una partenza lenta e un modulo che non valorizzava i giocatori. Successivamente, l’allenatore precedente ha lasciato il ruolo e Tedesco è stato incaricato di guidare la squadra, portando con sé parole di fiducia da parte di alcuni calciatori.

Una partenza a rilento, un modulo che non lo esalta, poi un allenatore che lo lascia in panchina e finalmente l’arrivo di Giovanni Tedesco. Alla prima col nuovo tecnico Daniele Montevago, in forte ritardo sulla tabella di marcia, mette a segno il primo gol stagionale, contro il Livorno. Lunedì la sua quarta doppietta con la maglia biancorossa (dopo quelle dello scorso anno contro Spal, Pontedera e Sestri Levante). E dopo un girone l’attaccante ha raggiunto quota sette reti e tre assist. Soprattutto ha messo a referto tre reti e un assist nelle ultime due partite di campionato (Livorno e Pontedera) che hanno spinto il Perugia fuori dalla zona rossa e scacciato i fantasmi sulla panchina del tecnico del Grifo in una manciata di giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

