Martina Miliddi ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, definendolo una persona speciale che le ha mostrato fiducia. Nonostante le voci su un possibile legame più stretto, lei mantiene la sua relazione con il coreografo Simone Milani. Le discussioni sulla natura del rapporto tra Miliddi e De Martino continuano a suscitare interesse, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

C'è chi pensa che potrebbe esserci più di un'amicizia o di un legame professionale tra Martina Miliddi e Stefano De Martino, nonostante lei abbia già un fidanzato, il coreografo Simone Milani. Intervistata dal settimanale Oggi la ballerina di Avanti un altro ha chiarito che tra lei e il conduttore c'è solo amicizia e molta stima. Il loro legame è nato quando era un'allieva ad Amici di Maria De Filippi, De Martino al Serale vestiva i panni di giudice. Riferendosi al conduttore di Affari Tuoi la ballerina ha detto: "È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice, mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Martina Miliddi sul rapporto con Stefano De Martino: “Persona speciale, mi ha dato fiducia”

Martina Miliddi, la verità sul rapporto con Stefano De Martino: cosa salta fuoriC’è chi giura di aver colto sguardi complici, chi parla di una sintonia “troppo evidente” per essere solo professionale.

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Martina Miliddi: gli inizi, la svolta con Affari tuoi, il fidanzato Simone Milani. Ritratto non autorizzato della ballerina - facebook.com facebook