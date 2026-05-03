Cagliari | 6 milioni per il nuovo Parco delle Mura e gli ascensori in vetro

A Cagliari sono stati stanziati 6 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Parco delle Mura e per l’installazione di ascensori in vetro. Nei prossimi mesi saranno realizzati nuovi parcheggi in via Ubaldo Badas, con conseguenti modifiche alla viabilità. Verrà anche individuata una posizione per il Museo delle Mura, che sarà collocato tra alcune grotte nelle vicinanze dell’area interessata.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico in via Ubaldo Badas con i nuovi parcheggi?. Dove si troverà il nuovo Museo delle Mura tra le grotte?. Come funzioneranno gli ascensori in vetro per collegare Castello e Villanova?. Cosa permetteranno di vedere i nuovi visori per le gallerie chiuse?.? In Breve Investimento totale di 9,5 milioni di euro con primo stralcio da 6 milioni.. Nuovi parcheggi Kiss & Fly su viale Regina Elena per via Ubaldo Badas.. Museo delle Mura ospiterà esposizioni nelle antiche grotte del costone roccioso.. Tour virtuali con visori Meta Quest 2 per le gallerie sotterranee chiuse.. Il Comune di Cagliari ha approvato il piano per il nuovo Parco delle Mura, un progetto da 6 milioni di euro che trasformerà il camminamento tra il Bastione e i Giardini Pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: 6 milioni per il nuovo Parco delle Mura e gli ascensori in vetro Notizie correlate Cagliari: arrestato con coltello e vetro dopo nuovo furtoUn ventinovenne di origine algerina è stato arrestato a Cagliari, in via Manno, appena poche ore dopo essere stato già deferito per un furto... ’Parco delle Mura’. Il Comune anticipa la riqualificazione: "Si farà quest’anno""Con questa variazione del Piano triennale delle opere pubbliche si anticipano al 2026 varie gare per un controvalore di oltre 10 milioni di euro". Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cagliari, via libera per riqualificazione viale Trieste: lavori tra via Pola e piazzale Trento; Cagliari, a Is Mirrionis apre la Casa del quartiere. Zedda: Uno spazio per creatività e comunità; Inter, bonus scudetto da 6 milioni e parata il 17 maggio in Duomo; Is Mirrionis, in via Nebida nasce la casa del quartiere. Turismo: bando da 6 milioni per le impreseNuovo bando di Sardegna Ricerche per l´innovazione nel settore turistico rivolto alle reti d´impresa, con un budget di 6 milioni di euro, finanziato con le risorse del PR FESR Sardegna 2021-27 ... alguer.it Le dichiarazioni di Yerry Mina dopo Bologna-Cagliari - facebook.com facebook Il commento di Bologna-Cagliari. Incomprensibile un finale così con la squadra già senza benzina x.com