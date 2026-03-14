A Cagliari, un uomo di 29 anni di origini algerine è stato arrestato in via Manno con un coltello e un pezzo di vetro. Pochi ore prima, era stato già denunciato per un furto aggravato. La polizia lo ha fermato nel giro di poche ore dall’intervento precedente. L’uomo si trovava sul luogo dei fatti quando è stato arrestato.

Un ventinovenne di origine algerina è stato arrestato a Cagliari, in via Manno, appena poche ore dopo essere stato già deferito per un furto aggravato. I carabinieri della Stazione di Stampace lo hanno fermato mentre rovistava all’interno di un furgone, trovandogli addosso un coltello e un collo di bottiglia frantumato. L’arrestato era già sotto controllo giudiziario per resistenza a pubblico ufficiale commessa nella notte precedente, ma la reiterazione dei reati ha spinto l’autorità giudiziaria ad applicare il rito direttissimo. Nello zaino dell’uomo sono stati rinvenuti denaro contante e documenti rubati da un’altra auto parcheggiata nella stessa zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: arrestato con coltello e vetro dopo nuovo furto

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