’Parco delle Mura’ Il Comune anticipa la riqualificazione | Si farà quest’anno

Il Comune ha annunciato che i lavori di riqualificazione del Parco delle Mura inizieranno quest’anno, con una variazione del Piano triennale delle opere pubbliche approvata recentemente. La modifica prevede l’anticipazione di diverse gare d’appalto, con un investimento complessivo superiore ai 10 milioni di euro, e si concentrerà nel 2026. La decisione riguarda quindi interventi di rinnovamento e miglioramento dell’area verde.

"Con questa variazione del Piano triennale delle opere pubbliche si anticipano al 2026 varie gare per un controvalore di oltre 10 milioni di euro". E’ andato dritto al punto l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bianchini (foto), nell’illustrare le modifiche al Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, con particolare riferimento proprio all’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche. "Nonostante si anticipino 3 milioni di mutui, la manovra garantisce una contrazione dell’importo dei mutui di oltre 2 milioni di euro con la conseguente riduzione dell’aggravio sulla spesa corrente – ha sottolineato Bianchini –. Si finanziano quindi gli interventi con risorse proprie per oltre 4,7 milioni di euro e, nonostante questo, si mantiene un investimento sulle strade per oltre 3 milioni di euro all’anno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Parco delle Mura’. Il Comune anticipa la riqualificazione: "Si farà quest’anno" Notizie correlate La Max Mara cruise di quest’anno si farà al Long Museum West Bund di ShanghaiSarà il Long Museum West Bund di Shanghai la location per la Max Mara cruise di quest’anno. Samsung anticipa cosa aspettarsi dai suoi occhiali intelligenti in arrivo quest’annoquesto profilo sintetico analizza le novità emerse su un nuovo modello di occhiali intelligenti samsung, presentate al Mobile World Congress di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ex distributore di via Mameli, da parcheggio a luogo a servizio del Parco delle Mura; ’Parco delle Mura’. Il Comune anticipa la riqualificazione: Si farà quest’anno; Viale di Porta Ardeatina, la nuova ciclabile cambia percorso: ecco perché non fiancheggia le Mura Aureliane; Il Comune di Siena accelera sulle opere pubbliche: 10 milioni per il Parco delle Mura e la Fortezza nel 2026. ’Parco delle Mura’. Il Comune anticipa la riqualificazione: Si farà quest’annoL’assessore Bianchini: Nel progetto di rigenerazione rientra la Fortezza. Ferretti polemica sulla variazione dei costi nel Piano triennale delle opere. lanazione.it Uno Maggio Taranto, prove in corso e attesa per il ConcertoneSono in corso al Parco archeologico delle mura greche di Taranto intitolato a Massimo Battista le prove del Concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante, giunto alla tredicesima edizione. (ANSA) ... ansa.it A Studium 2000 di Unisalento la lectio dell'architetto urbanista Stefano Boerio all'evento organizzato dal Rotary di Lecce dal titolo "Dal bosco verticale al Parco Italia". - facebook.com facebook