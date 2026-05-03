Un nuovo fronte si apre tra le autorità locali e le associazioni giovanili riguardo alla gestione degli spazi pubblici. La questione riguarda il progetto del sindaco di riconvertire una sede storica in struttura turistica, mentre alcune associazioni contestano il piano che prevede la creazione di nuove aree verdi per i giovani. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa trasformazione, in particolare sulla sicurezza dei ragazzi e sul futuro degli spazi dedicati loro.

? Cosa scoprirai Come influirà la mancanza di spazi verdi sulla sicurezza dei ragazzi?. Perché il sindaco vuole trasformare la sede storica in struttura turistica?. Quali rischi corre il centro storico con lo spostamento del Cag?. Come verranno garantiti i servizi con i nuovi tagli al budget?.? In Breve Il centro registra 15 presenze giornaliere con picchi di 30 ragazzi contemporaneamente.. Avs denuncia mancanza di aree verdi nella biblioteca comunale per la sicurezza minori.. L'amministrazione punta a trasformare la sede storica in struttura per attività turistico-ricettive.. Il gruppo Avs chiede ampliamento orari e maggiori investimenti per l'Ambito XX.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cag in biblioteca: Avs contesta il piano del sindaco per i giovani

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