Centro giovanile | Sinistra Italiana-Avs contesta il nuovo piano

Il centro giovanile di recente ha attirato l'attenzione dopo che il partito di sinistra ha contestato il nuovo piano di ristrutturazione. La sede, situata in via Aldo Moro, è stata recentemente trasferita, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso degli spazi da parte dei giovani. Sono state rimosse e smantellate alcune attrezzature della sala prove, ma non è ancora chiaro dove siano state collocate o se siano state conservate.

? Cosa scoprirai Perché la nuova sede in via Aldo Moro mette a rischio i ragazzi?. Dove sono finite le attrezzature della sala prove smantellate?. Come influirà il traffico intenso sulla sicurezza dei giovani utenti?. Perché il Comune privilegia il turismo rispetto agli spazi per i giovani?.? In Breve Sinistra Italiana-Avs rileva picchi di 25-30 ragazzi contro le 15 medie comunali.. Nuova sede in via Aldo Moro presenta rischi per la viabilità stradale.. Mancanza di chiarezza sulla posizione delle attrezzature della sala prove smantellata.. Critiche al modello di sviluppo turistico che sacrifica i servizi di Sant’Elpidio.. Il circolo Sinistra...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centro giovanile: Sinistra Italiana-Avs contesta il nuovo piano Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica Notizie correlate Circoscrizioni, Sinistra Italiana-Avs: "Ora il Consiglio comunale approvi senza polemiche"Il regolamento sul decentramento amministrativo approvato in II commissione, per la Federazione: "rappresenta uno strumento fondamentale per... Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazioneLa Federazione metropolitana di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e denuncia: "Un uso intimidatorio e sproporzionato dei provvedimenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nasce l’Ugs Abruzzo (Unione giovani di sinistra), Alex Giaccio eletto coordinatore regionale; Sinistra Italiana – AVS sosterrà il ‘Campo Largo’ a San Giovanni Rotondo; 1 Maggio Contro il Razzismo – Dai quartieri, per i quartieri; La lista Fai!Avs di Alleanza Verdi e Sinistra si presenta. «Spostare il centro giovanile? Una scelta miope e penalizzante» Le critiche di Sinistra Italiana-AvsSANT'ELPIDIO A MARE - Il circolo Sinistra Italiana - Avs di Sant'Elpidio a Mare: «Se davvero si vuole rafforzare il servizio, la strada non è quella di spostarlo fuori dal centro storico e ridurne le ... cronachefermane.it Vetralla, nasce il circolo di Sinistra Italiana – AVSSi è costituito il 18 aprile scorso, a Vetralla, il circolo di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). All’iniziativa hanno preso parte numerose cittadine e cittadini, a testimonianza del ... newtuscia.it Ospedale Spoleto, anche Sinistra italiana – Avs contro Presciutti. E Grifoni interpella il sindaco http://ow.ly/2YR7106xT90 #tuttoggi #Politica #Spoleto #dea #evidenza #ospedalespoleto #sergiogrifoni #sinistraitaliana #spoleto - facebook.com facebook