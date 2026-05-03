Cade la porta da calcio nel campetto parrocchiale grave un 12enne

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, a Bacedasco Basso, un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la porta da calcio nel campetto della chiesa gli è caduta addosso. L’incidente si è verificato nel Comune di Vernasca, suscitando l’intervento dei soccorsi. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora chiara, ma il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Grave infortunio nel pomeriggio di domenica 3 maggio a Bacedasco Basso, nel Comune di Vernasca. Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo che gli è caduta addosso la porta da calcio nel campetto della chiesa. Era in corso una festa di compleanno, il 12enne insieme ad altri amici.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate A 10 anni la porta da calcio gli cade in testa e riporta danni permanenti: chiesto risarcimento fino a 3 milioniAntonio aveva solo 10 anni quando è rimasto gravemente ferito da una porta caduta in campo a Giaveno (Torino). Ancora grave la 12enne precipitata da 5 metri in via CostituenteE' ancora grave la bambina di 12 anni precipitata da 5 metri di altezza ieri in via Costituente. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Castelvecchio, cade da un’inferriata mentre recupera il pallone. Bimbo di 8 anni ricoverato; Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizio; Primavera 1. Il Napoli cade rovinosamente a Verona, cinque reti dei gialloblu e playout sempre più vicini; Il Monza cade sul più bello. Ora la Serie A è lontana. Cade nel laghetto, recuperato il cadavere Tragedia... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Quest'anno l'Overshoot Day cade il 3 maggio: da oggi il Paese avrà esaurito il «budget ecologico» annuale disponibile, iniziando a consumare più di quanto gli ecosistemi riescano a rigenerare nell'arco dell'anno x.com