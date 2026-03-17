A 10 anni la porta da calcio gli cade in testa e riporta danni permanenti | chiesto risarcimento fino a 3 milioni

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito quando una porta da calcio è caduta su di lui durante una partita a Giaveno, in provincia di Torino. L’incidente ha causato danni permanenti e ora è stato richiesto un risarcimento che può arrivare fino a 3 milioni di euro. La vicenda riguarda la responsabilità per l’accaduto e le conseguenze che ne sono derivate.

Antonio aveva solo 10 anni quando è rimasto gravemente ferito da una porta caduta in campo a Giaveno (Torino). Dopo il coma, ha riportato danni cerebrali permanenti e per questo la famiglia chiede un risarcimento congruo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sfregia la fidanzata sul viso con una coltellata: la ragazza riporta danni permanentiUn 38enne ha sfregiato la compagna 21enne con un coltello a Giaveno, provincia di Torino. Sassari, morì a 9 anni schiacciato da porta calcio: chiesto processo per il dirigenteLa procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo di Gianfranco Lai, dirigente dell'Atletico Ozieri, per la morte di Gioele... Aggiornamenti e contenuti dedicati a A 10 anni la porta da calcio gli cade... Discussioni sull' argomento A vent'anni dall'album di esordio, Mondo Marcio porta in tour Solo un uomo; Bimbo schiacciato dalla traversa, la famiglia: Tre milioni per una vita stravolta; Il buco nero della ludopatia. Gioco online anche a 10 anni; A dieci anni dal ‘Motu Proprio’. La riforma del processo matrimoniale canonica in un volume. In manette Gennaro Panzuto, 51 anni, oggi noto tiktoker ed ex boss della camorra napoletana. Gli agenti della Squadra mobile di Napoli lo hanno rintracciato sabato scorso in un appartamento a Frosinone. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza ai poliziott - facebook.com facebook Dalla sedia al ghiaccio, il portiere dell’hockey: “A 12 anni mi dissero che non avrei più camminato” x.com