A 10 anni la porta da calcio gli cade in testa e riporta danni permanenti | chiesto risarcimento fino a 3 milioni

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito quando una porta da calcio è caduta su di lui durante una partita a Giaveno, in provincia di Torino. L’incidente ha causato danni permanenti e ora è stato richiesto un risarcimento che può arrivare fino a 3 milioni di euro. La vicenda riguarda la responsabilità per l’accaduto e le conseguenze che ne sono derivate.

Antonio aveva solo 10 anni quando è rimasto gravemente ferito da una porta caduta in campo a Giaveno (Torino). Dopo il coma, ha riportato danni cerebrali permanenti e per questo la famiglia chiede un risarcimento congruo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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