Ancora grave la 12enne precipitata da 5 metri in via Costituente

Una ragazza di 12 anni è rimasta ferita dopo essere caduta da un'altezza di cinque metri in via Costituente. La giovane è stata trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause che hanno portato alla caduta.

E' ancora grave la bambina di 12 anni precipitata da 5 metri di altezza ieri in via Costituente. La ragazzina non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore.La 12enne è precipitata da un balcone. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di ieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Ragazza 13enne precipitata da un muraglione alto 8 metri a Genova Voltri, portata al Gaslini in codice rossoGenova Voltri, 13enne precipita da un muraglione in via al Santuario delle Grazie: soccorsa dal 118 e portata al Gaslini in codice rosso, è... Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in...