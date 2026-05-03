Un appassionato di enduro è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto nei boschi di Capraia, nel comune di Talla. Dopo essere caduto dalla moto, ha riportato una frattura alla spalla. I vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per recuperarlo e portarlo a valle. L’intervento si è svolto in un’area difficile da raggiungere, caratterizzata da terreni impervi.

Complessa operazione di soccorso nei boschi di Talla: l'infortunato è un uomo di 53 anni che stava effetuando un'escursione TALLA – Intervento di soccorso in zona impervia nella mattinata di oggi (3 maggio) per un incidente che ha visto coinvolto un appassionato di enduro nei boschi della zona di Capraia, nel comune di Talla. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11. Un uomo di 53 anni, mentre stava effettuando un’escursione in sella alla sua moto da fuoristrada, è caduto riportando una probabile frattura della spalla. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, che ha attivato immediatamente i soccorsi sanitari.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cade dalla moto da enduro e si frattura la spalla: recuperato da vigili del fuoco e Sast

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