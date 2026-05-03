Cadavere trovato in mare a Ponza | macabro ritrovamento al largo dell’isolotto di Gavi

Un sub coinvolto in una battuta di pesca ha scoperto un cadavere nelle acque di Ponza, nei pressi dell’isolotto di Gavi. La scoperta è avvenuta al largo dell’isola, dove il sub ha notato il corpo in mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La salma è stata recuperata dagli uomini in divisa, senza ancora che siano state rese note le sue generalità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un sub impegnato in una battuta di pesca si è trovato davanti a una scena drammatica nelle acque di Ponza. Nella giornata di ieri, al largo dell’ isolotto di Gavi, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La scoperta ha fatto scattare l’intervento della Capitaneria di porto e l’apertura di un’inchiesta. La scoperta durante l’immersione. A individuare il corpo è stato un sub che si era immerso in quel tratto di mare per pescare. Durante l’attività, l’uomo ha notato i resti e ha immediatamente allertato la Capitaneria di porto di Ponza, consentendo l’avvio delle operazioni di recupero. Resti trasferiti all’obitorio di Cassino.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cadavere trovato in mare a Ponza: macabro ritrovamento al largo dell’isolotto di Gavi Notizie correlate Trovato un cadavere al largo dell'isolotto di GaviMacabro ritrovamento al largo dell'isolotto di Gavi, a Ponza, dove nella giornata di ieri è stato rinvenuto un cadavere. Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoFucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne ucciso e avvolto in un lenzuolo; Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione; CHOC A PONZA: CADAVERE TROVATO AL LARGO DELL’ISOLA DI GAVI; Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragio. Trovato cadavere in mare a Genova, forse uno dei dispersi(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Potrebbe essere stato trovato morto in mare uno dei due uomini dispersi da ieri sera a Pieve Ligure (Genova). In tarda ... it.euronews.com Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragioUn sub ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell’isola di Ponza. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera e portato all’obitorio di Cassino. Segui le notizie d ... fanpage.it Cadavere trovato a Bari, l'assassino voleva fuggire. Spunta la verità sul movente dell'omicidio >> https://buff.ly/iUeXOP9 facebook Bari, cadavere trovato in un negozio: fermato il titolare. Lo avrebbe ucciso per rubare la carta di inclusione x.com