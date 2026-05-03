Caccia nello spaccio nella macchia | tre arrestati tra droga e armi

Nella zona di campagna, tre persone sono state arrestate con l'accusa di spaccio di droga e detenzione di armi. Gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e armi da fuoco durante un'operazione nella vegetazione, dove gli arrestati si erano rifugiati. Sono in corso verifiche sulle modalità di organizzazione del trasporto verso i bivacchi e sulle condizioni di vita dei soggetti, che vivevano tra alberi e attrezzature improvvisate.

? Cosa scoprirai Come facevano a vivere nel bosco con fornelli e sdraio?. Chi ha organizzato il trasporto dei soggetti verso i bivacchi?. Cosa hanno trovato i carabinieri oltre alle armi e alla droga?. Perché i sospettati hanno scelto proprio quei sentieri della Maremma?.? In Breve Sequestrati 30 grammi di cocaina, 50 di eroina e 10 di hashish a Gavorrano.. Recuperati 20 grammi di cocaina, 40 di hashish, un machete e una roncola.. Totale contanti sequestrati tra i tre arrestati pari a circa 2000 euro.. Intervento coordinato tra carabinieri di Grosseto e Squadrone eliportato Cacciatori di Puglia.. Tre uomini sono stati condotti in carcere nella mattinata del 2 maggio dopo un’operazione mirata tra Gavorrano e Civitella Paganico, dove i carabinieri hanno scoperto basi per lo spaccio nella macchia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia nello spaccio nella macchia: tre arrestati tra droga e armi SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Fratelli nella vita e nello spaccio, arrestati due ventenni Video trap, droga, soldi e armi, arrestati tre componenti della gang ??Boario for Life?: inseguimento da filmJESI - Presi 3 giovani della nota Gang "B4L", gruppo di ragazzi che ormai da mesi rivendica il controllo sul Campo Boario di Jesi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Un supermarket della droga, arrestato 25 enne di Lecce; Nel garage droga e 10mila euro in contanti: arrestato 25enne; Roma, dal litorale ai Castelli, caccia ai pusher, 9 arresti della Polizia. Gp Miami, caccia alla pole: diretta delle qualifiche x.com Bulega va a caccia del record di vittorie consecutive scattando dalla pole, con Baldassarri e Montella a chiudere una prima fila tutta Ducati. Quarto Oliveira, affiancato da Lecuona e Locatelli - facebook.com facebook