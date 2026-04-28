JESI - Presi 3 giovani della nota Gang "B4L", gruppo di ragazzi che ormai da mesi rivendica il controllo sul Campo Boario di Jesi. I tre, dopo essere stati beccati in flagrante mentre spacciavano, si sono dati alla fuga, facendo partire un vero e proprio inseguimento da film, che si è concluso con l'arresto. Con loro avevano più di 14 dosi di hashish, un coltello pighevole di 18 cm e 140 euro in contanti. Disposti gli arresti domiciliari. Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Jesi hanno arrestato in flagranza di reato, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, tre giovani appartenenti alla gang denominata “B4L”, acronimo di Boario for life, meglio nota come gang del Campo Boario.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Video trap, droga, soldi e armi, arrestati tre componenti della gang ??Boario for Life?: inseguimento da film

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