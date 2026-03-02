Fratelli nella vita e nello spaccio arrestati due ventenni

Domenica sera a Bergamo, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani fratelli italiani, di 18 e 20 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati fermati durante un controllo e portati in caserma per le procedure di identificazione. L’intervento ha portato all’esecuzione dell’arresto, che ora è al vaglio degli organi giudiziari.

Bergamo. Domenica sera la Polizia di Stato ha arrestato due giovani fratelli italiani, nati nel 2004 e nel 2006, per spaccio in concorso di sostanza stupefacente. In particolare, le Volanti, in servizio di controllo del territorio in via Valle, hanno controllato un soggetto che, alla vista degli operatori, si è disfatto di uno zaino lanciandolo in un terreno adiacente. Recuperato lo zaino, gli agenti hanno trovato al suo interno circa 80 grammi di droga, parte della quale già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 1,90 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Spaccio di droga tra Borgomanero e Fontaneto: arrestati dai carabinieri due ventenniDue giovani arrestati per spaccio di droga tra i comuni di Borgomanero e Fontaneto d'Agogna.

Segni | Colleferro. Importante operazione antidroga della Polizia di Stato. Arrestati per spaccio di cocaina, crack e hashish due ventenniCronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia...

Una raccolta di contenuti su Fratelli.

Temi più discussi: A Reggio il convegno I Siblings, dedicato a fratelli e sorelle di persone con disabilità; I BoidiBros dall’atletica alla musica e ora Sanremo; L’albero di ginepro di Barbara Comyns: c’è qualcosa di più spaventoso della realtà?; Vincenzo Meroni: la viticoltura eroica come scelta di vita.

Le giovani madri dei fratelli Dardenne: attraverso un figlio il riscatto di una vitaAriane vuole uscire dalla miseria e l’unica strada le appare quella di affidare la sua Lili a una famiglia ricca «che le insegnerà la musica» e le spiega perché l’ha fatto, con la sua scrittura ... avvenire.it

Fratelli Giulia Soponariu, chi sono Andrei, Riccardo, Ludovico, Sofia e Santiago/ Lei: Sono la mia vitaI fratelli di Giulia Soponariu sono Andrei, Riccardo, Ludovico, Sofia e Santiago e stasera tiferanno per lei al Grande Fratello Non solo Giulia Soponariu può contare sull’amore della mamma e del padre ... ilsussidiario.net

Magno e Lucy sono due pinguini di Magellano, fratelli, figli della coppia Apollo e Nenè. Magno, maschio, si distingue per il suo carattere energico e decisamente famelico. Lucy, oggi più tranquilla, si è fatta notare nei primi mesi per un temperamento vivace, ta - facebook.com facebook

Al carnevale una ghigliottina di cartone con la testa di Giorgia Meloni: insorge Fratelli d’Italia x.com