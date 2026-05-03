La chiesa di Maria Nascente a Ca’ Cappellino compie 70 anni, segnando un passaggio importante nella storia locale. Costruita dopo l’alluvione del 1951, rappresenta una testimonianza della ricostruzione dopo un evento calamitoso. L’edificio ha radici che risalgono a un antico oratorio fondato da nobili veneziani, i quali hanno lasciato un segno duraturo nel patrimonio di questa comunità.

? Cosa scoprirai Come è nata la chiesa dopo la devastante alluvione del 1951?. Chi sono i nobili veneziani che fondarono l'antico oratorio?. Perché un dipinto sacro è rimasto chiuso in una salumeria?. Come può la comunità accogliere un secondo beato nel borgo?.? In Breve Oratorio fondato tra 1707 e 1914 dai nobili veneziani famiglia Cappello.. Donazione dell'antico oratorio alla parrocchia di Contarina avvenuta nel 1854.. Nuova chiesa progettata dall'architetto Silvio Malatesta dopo alluvione del 1951.. Restauro del dipinto centenario della Maria Nascente curato da Benvenuto Buora.. La frazione di Ca’ Cappellino ha celebrato il settantesimo anniversario della consacrazione della chiesa di Maria Nascente con una serie di momenti dedicati alla memoria e alla comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ca’ Cappellino: 70 anni della chiesa di Maria Nascente tra storia e radici

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