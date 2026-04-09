Agricoltura Cremonese | 80 anni di storia tra radici e sfide globali

La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi ha celebrato i suoi 80 anni di attività con un evento svoltosi a CremonaFiere. La storica organizzazione rappresenta da tempo gli operatori del settore agricolo locale, coinvolgendo produttori e aziende della zona. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo agricolo e ha fatto il punto sulla evoluzione delle pratiche agricole e delle sfide affrontate nel corso degli anni.

La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi festeggia gli 80 anni di attività con un evento a CremonaFiere. L’incontro, centrato sul tema del cammino verso il domani dal 1945, ha la partecipazione di esponenti governativi e regionali. Cesare Soldi, in qualità di presidente, ha descritto l’organizzazione come un legame tra le radici storiche, i risultati attuali e le possibilità future. Ha sottolineato come l’identità dell’associazione non sia definita dalle difficoltà esterne, ma dalla capacità di trasformare le crisi in una direzione orientata alla speranza. Il peso e strategico del settore agricolo. L’evento ha la presenza di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, e di Massimiliano Giansanti, che ricopre il ruolo di presidente nazionale di Confagricoltura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura Cremonese: 80 anni di storia tra radici e sfide globali UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Via Toledo: Tre anni di lavori tra storia, turismo e sfide logistiche per Napoli.I lavori di riqualificazione di via Toledo, con una stima di durata di tre anni come annunciato dall'assessore Edoardo Cosenza, non rappresentano... Argomenti più discussi: Giansanti: Investire sull'agricoltura significa generare democrazia; Libera, prima associazione nata nel Nord Italia: il futuro, una sfida; Lollobrigida: Investimento sul primario e cooperazione con nuovi mercati le chiavi di sviluppo; 80 anni di Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. Giansanti: «Investire sull'agricoltura significa generare democrazia»Il presidente nazionale di Confagricoltura: «Le difficoltà che stiamo incontrando in questi giorni, legate allo scenario geopolitico mutevole, mettono sempre più in evidenza come c'è necessità di un'a ... laprovinciacr.it Fiera del Grumello – 50ª Edizione 11-12 Aprile 2026 Grumello Cremonese (Cremona) Storica rassegna agricola di primavera che si svolge a Grumello Cremonese (CR) nel fine settimana successivo a Pasqua. L'evento celebra l'agricoltura e il made in Italy co - facebook.com facebook