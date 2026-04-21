Busseto celebra Verdi | Netrebko e Salsi per un evento storico

Il Teatro Verdi di Busseto ospiterà venerdì 1° maggio 2026 un recital dedicato a Giuseppe Verdi, in occasione del 125° anniversario dalla sua morte. L’evento vedrà protagonisti un soprano e un mezzosoprano di rilievo internazionale, che interpreteranno arie e duetti del compositore. La serata è stata organizzata per rendere omaggio al compositore italiano e alla sua influenza nel mondo dell’opera.

Il palcoscenico del Teatro Verdi di Busseto si preparerà a un evento di eccezionale portata lirica venerdì 1° maggio 2026, quando un recital interamente dedicato al repertorio di Giuseppe Verdi celebrerà il 125° anniversario dalla sua scomparsa. L’appuntamento vedrà protagonisti la celebre soprano Anna Netrebko e il baritono Luca Salsi, accompagnati dal pianista Nelson Calzi su uno Steinway D-274, in una serata che punta a segnare la storia della città simbolo del compositore. Un sodalizio d’eccellenza tra tradizione locale e prestigio globale. La scelta degli interpreti per questo omaggio non appare casuale, ma sembra scaturire da una convergenza di talenti e radici profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busseto celebra Verdi: Netrebko e Salsi per un evento storico Notizie correlate Tutti Matti in Emilia arriva in Piazza Verdi a BussetoUn momento molto speciale questo aprile 2026 per Teatro Necessario che proprio in questo mese festeggia i suoi 25 anni di attività. “Grandi voci al Petrarca”: il recital lirico nel segno di Verdi con Francesco Meli e Luca SalsiArezzo, 20 aprile 2026 – Lunedì 27 aprile ore 20, nell’ambito della 5a edizione di SCA – Stagione Concertistica Aretina.