Un autobus in viaggio sulla strada provinciale 23 ha preso fuoco a causa di un guasto al motore, provocando una scena di fumo e fiamme. L'incidente si è verificato a metà mattinata a Massalengo, senza coinvolgimento di altri veicoli o persone. I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Massalengo (Lodi), 3 maggio 2026 – Un normale viaggio di fine mattinata si è trasformato in un incubo di fuoco e fumo lungo la strada provinciale 23. Ieri, poco prima delle 13, un autobus della compagnia Star Mobility, impegnato sulla linea Lodi-San Colombano al Lambro, è stato completamente divorato dalle fiamme in una manciata di minuti, diventando un’autentica palla di fuoco visibile a chilometri di distanza. L’allarme è scattato all’altezza dell’ingresso del comune di Massalengo. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal vano motore, situato nella parte posteriore del veicolo. Il conducente, accortosi del fumo che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bus in fiamme, tragedia sfiorata a Massalengo: un guasto al motore come origine del rogo

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