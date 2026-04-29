Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco ipotesi incenso all’origine delle fiamme - Foto

A Bergamo, nella strada di via San Giovanni Bosco, si sono verificati danni causati da un incendio scoppiato ieri. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa abbia provocato le fiamme, con una prima ipotesi che riguarda una scintilla proveniente da un incenso acceso vicino a un computer. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

L’INCENDIO. Il giorno dopo in via San Giovanni Bosco a Bergamo si cerca di indagare sulle cause. Forse l’origine è da attribuire a una scintilla nata da dell’incenso acceso vicino a un computer. Distrutti 80 mq di tetto, evacuate 13 persone. Nell’aria c’è un forte odore di bruciato. Diverse persone, passando per via San Giovanni Bosco, dove intorno alle 11.30 di martedì mattina 28 aprile è scoppiato un incendio in una mansarda, rivolgono gli occhi in alto, facendosi schermo con le mani. Le cause ancora non sono state definite, ma all’origine del rogo ci potrebbe essere una scintilla partita da dell’incenso lasciato acceso accanto a un computer.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine delle fiamme - Foto Notizie correlate Leggi anche: Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo: evacuate 13 persone, strada riaperta alle 16.30 - Foto e video Leggi anche: Tetto in fiamme in via San Giovanni Bosco: 8 persone evacuate Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo: evacuate 13 persone, strada riaperta alle 16.30 - Foto e video; Tetto in fiamme in via San Giovanni Bosco: quattro intossicati; Incendio oggi a Bergamo in via San Giovanni Bosco: fiamme sul tetto, evacuate otto persone; Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine delle fiamme - Foto. Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine del rogoIl giorno dopo in via San Giovanni Bosco a Bergamo si cerca di indagare sulle cause. Forse l’origine del rogo è da attribuire a una scintilla nata da dell’incenso acceso vicino a un computer. Distrutt ... ecodibergamo.it Bergamo, incendio alla Malpensata: brucia un tetto, due mansarde distrutte e 13 evacuatiI vigili del fuoco sono stati chiamati in via San Giovanni Bosco. Non ci sono feriti, indagini in corso sulle cause. Due famiglie sfollate ... bergamo.corriere.it Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini." Evento di riflessione e sensibilizzazion sull'Autismo. Gravina in P., 29 Aprile 2026. Video di Carlo Centonze. - facebook.com facebook Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine del rogo x.com