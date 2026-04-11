Durante una festa in spiaggia a Verbania, un ragazzo di 17 anni ha versato olio motore nel bicchiere di un amico, provocando un intervento medico d'urgenza. Il giovane ha spiegato che si trattava di uno scherzo, ma la vittima è stata ricoverata in ospedale a causa delle conseguenze di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità dell’episodio e le conseguenze sanitarie per la persona coinvolta.

Uno "scherzo" - se così si può definire - di pessimo gusto, quello di cui è stato vittima un ragazzo di 16 anni che ha rischiato la vita per la bravata di un (quasi) coetaneo. Durante una festa di compleanno tra minorenni in spiaggia a Verbania, sul lago Maggiore, un 17enne ha offerto un bicchiere con una bevanda gassata al giovane che, al primo sorso, si è accorto subito che vi era stato aggiunto qualcosa: dopo pochi minuti, il ragazzo si è sentito male. Tra il panico dei presenti - la maggior parte immediatamente scappata -, un paio di ragazzi si è fermato a prestare soccorso al minorenne e ha chiamato il 112: il 16enne, che aveva ingerito dell'olio motore, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Verbania per una forte intossicazione da idrocarburi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Verbania, 17enne mette olio motore nel drink di un amico: sfiorata la tragedia durante una festa in spiaggia

Versano olio motore nel drink a una festa: “È uno scherzo”. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel “drink analcolico”: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa...

Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a VerbaniaAGI - Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in...