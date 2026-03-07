Durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato il momento attuale del Napoli e la prestazione di Buongiorno, definendolo il difensore che si conosce. Sorrentino ha analizzato il contributo del giocatore nel corso della partita, evidenziando le sue caratteristiche e l’efficacia in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex portiere Stefano Sorrentino ha analizzato il momento del Napoli e la prestazione di Buongiorno durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero. Soffermandosi sul difensore azzurro, Sorrentino ha sottolineato il percorso vissuto in questa stagione: «Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della Nazionale italiana, e quest’anno ha pagato qualche infortunio di troppo e anche qualche critica che lo ha colpito». Secondo l’ex estremo difensore, la gara contro il Torino ha rappresentato un segnale importante per il centrale azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Sorrentino elogia Buongiorno: «Questo è il difensore che conosciamo»

Leggi anche: Buongiorno, i numeri della crisi del difensore che sembrava una colonna del Napoli

Caso Buongiorno dopo Genoa-Napoli: la rivelazione sul difensore azzurroUna prestazione che ha sollevato ancora dubbi e ombre sulla stagione di Alessandro Buongiorno.

Approfondimenti e contenuti su Napoli Sorrentino elogia Buongiorno....

Napoli, Sorrentino elogia Buongiorno: «Questo è il difensore che conosciamo»Soffermandosi sul difensore azzurro, Sorrentino ha sottolineato il percorso vissuto in questa stagione: «Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della ... napolipiu.com

Buongiorno, ma che succede? Ora gioca Juan Jesus e il Napoli non prende più gol. E contro l'Inter...Se il Buongiorno si vede dal mattino, l’alba del nuovo anno non deve essere stata indimenticabile per il difensore del Napoli. Dopo un paio di prestazioni non all'altezza, il difensore centrale ha ... gazzetta.it